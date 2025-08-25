PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit Pkw

Freudenstadt (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass am späten Samstagabend ein E-Bike-Fahrer mit einem geparkten Pkw kollidiert ist.

Gegen 21:30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrradfahrer die Straße "Am Schäferstich" in Richtung Ortsmitte Dietersweiler, als er auf einen geparkten Fiat auffuhr. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Freudenstadt konnte eine Alkoholisierung des E-Bike-Fahrers festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Als Folge musste der 52-Jährige im Anschluss eine Blutprobe abgeben.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

