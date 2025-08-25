Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher klauen zwei E-Bikes - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag- bis Freitagmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Lotthammerstraße ein. Dort wurde gewaltsam die Tür zu einem Fahrradabstellraum aufgebrochen und zwei E-Bikes entwendet. Der Gesamtschaden, sowie der Wert der Räder, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 1863311 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

