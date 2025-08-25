Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW)Bad Herrenalb - Hotel in Bad Herrenalb wegen Rauchentwicklung evakuiert

Bad Herrenalb (ots)

Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückte am Sonntagabend gegen 18:25 Uhr nach Bad Herrenalb aus, nachdem Rauch in der Tiefgarage eines Hotels an der Dobler Straße gemeldet worden war.

Die Feuerwehr evakuierte die etwa 100 Hotelgäste, deren Betreuung durch den Rettungsdienst gewährleistet war.

Lange war unklar, ob es sich um ein Brandgeschehen handelte und wo die Verrauchung ihren Ursprung hatte. Offene Flammen konnten zu keiner Zeit durch die Feuerwehr im Objekt bestätigt werden.

Letztlich stellte sich bei der Erkundung der Tiefgarage heraus, dass ein Fahrer die Kupplung seines Pkw offensichtlich über Gebühr strapaziert hatte und hierdurch die Rauchmelder auslösten.

Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand keiner.

Die Fahrbahn der Ortsdurchgangsstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen bis gegen 21:30 Uhr gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren Bad Herrenalb, Bernbach und Dobel sowie ein Fahrzeug aus Karlsruhe, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und die Polizei mit einer Streifenbesatzung im Einsatz.

Verena Hummel,

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell