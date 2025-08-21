PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim -

Knittlingen (ots)

Nach versuchtem Wohnungseinbruch: 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach einem Einbruchsversuch am Donnerstagmorgen ist ein Mann auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen machte sich der 21-Jährige, gegen 1:30 Uhr, zunächst, an mindestens sieben Pkw zu schaffen, indem er diese auf ihre Verschlussverhältnisse überprüfte. Im weiteren Verlauf war der Tatverdächtige gerade dabei, über ein Fenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Esselbachstraße einzusteigen, als er von einem Zeugen angesprochen wurde. Daraufhin flüchtete der 21-Jährige, konnte aber durch den Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Atemalkoholvortest beim Tatverdächtigen ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Bei einer Überprüfung des Tatortumfelds konnten an einem weiteren Haus in unmittelbarer Tatortnähe frische Einbruchsspuren festgestellt werden. Ob der Tatverdächtige auch für weitere Straftaten in Betracht kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurde der dringend tatverdächtige 21-Jährige am Donnerstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchs erließ und aufgrund Fluchtgefahr in Vollzug setzte.

Der Tatverdächtige mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Johannes Jungmann, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Sabine Maag, Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

