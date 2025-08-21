Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Fahrradfahrer schläft während Polizeikontrolle ein

Pforzheim (ots)

Polizeibeamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd kontrollierten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0:30 Uhr einen 62-jährigen Fahrradfahrer, welcher augenscheinlich alkoholisiert war. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Im weiteren Verlauf fiel es dem Fahrradfahrer zunehmend schwer, den Anweisungen der Polizeibeamten Folge zu leisten. Mutmaßlich aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrades und der späten Nachtzeit schlief der Mann während der Kontrolle ein. Der 62-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Promillegrenzwerte für Radfahrer und -fahrerinnen sowie Fußgänger: - Radfahrer/-innen, die mit 1,6 Promille und mehr auf dem Fahrrad unterwegs sind, begehen eine Straftat (siehe §§ 316 und 315c StGB). Neben einer Geldstrafe von mehreren Hundert Euro, werden zwei Punkte ins Verkehrszentralregister eingetragen. Außerdem ist eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) Pflicht. Sollte der Radfahrer oder -fahrerin bei der MPU durchfallen, droht ihm der Entzug seiner Fahrerlaubnis!

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell