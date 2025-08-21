PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Diebe klauen einen orangenen Roller - Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots)

Unbekannte Gauner entwendeten von einem Gartengrundstück am Glockenrain einen auffälligen Roller der Marke Aprilia. Dieses Kleinkraftrad hat eine markante orangene Grundfarbe. Die Rückspiegel, Sitzflächen und das Topcase sind schwarz. Dieser Diebstahl wurde gestern zur Anzeige gebracht. Der genaue Tatzeitraum ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise auf mögliche Täter oder den Roller geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07452 93050 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

