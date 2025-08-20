Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbrecher steigen in Wohnhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Schwann (ots)

Am Dienstagmittag gelangten bislang unbekannte Täter in ein Anwesen im Erlenweg.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Einbrecher in der Zeit von 12 bis 12:30 Uhr unbemerkt in das Haus eingestiegen. Von dort aus hebelten sie weitere verschlossene Türen auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Räume im Objekt. Sicher ist, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet wurden. Ob noch mehr Wertgestände den Dieben zum Opfer fielen, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

In dem Zusammenhang fiel bereits ein blauer Kastenwagen mit einer Zulassung aus dem Landkreis Südliche Weinstraße (SÜW-) auf. Zeugen, denen der Kastenwagen oder anderes aufgefallen ist, sollen sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 1864444 melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

