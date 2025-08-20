Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern - Parkplatzsuche endet im handfesten Streit - Polizei sucht Zeugen

Niefern (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es um 15:30 Uhr in der Hauptstraße in Niefern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Grund war die Unzufriedenheit eines parkplatzsuchenden Autofahrers über den Fahrer eines schwarzen Mitsubishis, der offensichtlich raumfüllend eingeparkt hatte. Schlussendlich soll einer der Beiden unter anderem mehrere Schläge ins Gesicht bekommen haben. Die Kontrahenten konnten durch zwei männliche Passanten getrennt werden. Da weder der vermeintliche Schläger, noch die Zeugen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife vor Ort blieben, werden diese oder andere Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 96930 zu melden.

