Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Aufbruch eines Parkscheinautomaten gescheitert

Remchingen (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft versuchte am Dienstagmorgen gegen 02:30 Uhr einen Parkscheinautomaten auf einem Parkplatz in den Buchwaldwiesen in Wilferdingen aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte jedoch. Der entstandene Sachschaden am Automaten wird auf etwa 3.000EUR geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07082 7912-311 beim Polizeirevier Neuenbürg zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell