Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Holzüberdachung fängt Feuer und brennt aus

Alpirsbach (ots)

Am Montagabend ist in einem unbewohnten Schuppen in Peterzell ein Brand ausgebrochen. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Nach bisherigem Sachstand stand kurz nach 19 Uhr die hölzerne Überdachungn in der Rathausstraße in Brand. Dieser konnte von der Feuerwehr zeitnah gelöscht werden, so dass sich das Feuer nicht auf weitere Gebäude übergriff.

Die Brandursache ist noch unklar. Derzeit liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

