Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Einbruch in Friseursalon - Zeugenhinweise erbeten

Horb am Neckar (ots)

Über das Wochenende sind Unbekannte in die Räume eines Friseurs in der Innenstadt eingedrungen und haben hieraus Bargeld entwendet sowie Sachschaden hinterlassen.

Nach derzeitigem Sachstand drang die Täterschaft zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Montag 17:00 Uhr, über ein Fenster in das in der Gutermannstraße befindliche Gebäude ein. Letztlich nahmen die Täter einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag ansich und flüchteten. Der genaue Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

