POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 33-Jähriger mit über 2 Promille in Pforzheim unterwegs

Pforzheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord am frühen Samstagmorgen in der Unteren Wilferdinger Straße gegen 3 Uhr einen 33-Jährigen Autofahrer fest, welcher offensichtliche Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung aufwies. Gegenüber den Beamten äußerte der Mann zudem, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sei. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Ob der Mann auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

