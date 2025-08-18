Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei Blechschaden im fünfstelligen Bereich entstand.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 41 Jahre alter Pkw-Lenker mit seinem Smart, gegen 5:30 Uhr, die Calwer Straße und wollte rechts in die Jahnstraße abbiegen. Hierbei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Gefährt und fuhr frontal auf einen in der Jahnstraße befindlichen Audi auf. Weder der 37-jährige Audi-Fahrer noch der Smart-Fahrer wurden verletzt. Der Schaden am Smart wird auf rund 7.500 Euro geschätzt, der Sachschaden am Audi auf rund 15.000 Euro. Ein Atemalkoholvortest beim 41-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und mit einer Strafanzeige rechnen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell