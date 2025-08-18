Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Mühlacker (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Montagmorgen ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 45 Jahre alter Ford-Fahrer, kurz vor 7 Uhr, die Ziegeleistraße in Fahrtrichtung Lienzingen als es im dortigen Kreisverkehr zur Kollision mit dem Radfahrer kam. Dieser stürzte und verletzte sich hierbei, so dass er vom Rettungsdienst zunächst vor Ort versorgt, dann im Anschluss aber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Kurzzeitig musste der Kreisverkehr für die ärztliche Versorgung gesperrt werden. Gegen 7:45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mühlacker.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell