Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Horb am Neckar/Lkr. FDS Brand in einer Flüchtlingsunterkunft

Pforzheim (ots)

Brand in einer Flüchtlingsunterkunft

Am Sonntag, kurz nach 09.00 Uhr, kam es im zu einem Wohnhausbrand in der Horber Kreuzerstraße. In dem Haus, das zurzeit als Unterkunft für Flüchtlinge dient, wohnen elf Personen. Das Feuer brach in einem Zimmer, im ersten Obergeschoß aus. Der Bewohner des Zimmers war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht vor Ort. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Einer der Bewohner sprang wegen des verrauchten Hausflurs, aus einem Fenster im ersten OG. Durch den Sprung erlitt er leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Drei weitere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Schaden am Gebäude und dem Inventar wird auf 200.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache dauern an. Eine fahrlässige Brandstiftung durch den Zimmerbewohner kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell