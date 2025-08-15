PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/FDS) Freudenstadt - Polizeipräsidium Pforzheim spendet für den Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst im Landkreis Freudenstadt

POL-Pforzheim: (PF/FDS) Freudenstadt - Polizeipräsidium Pforzheim spendet für den Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst im Landkreis Freudenstadt
  • Bild-Infos
  • Download

Pforzheim/Freudenstadt (ots)

Im Rahmen einer Gemeinschaftsveranstaltung sammelten die Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums für einen guten Zweck. Der Erlös im vierstelligen Bereich kommt dem Malteser Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst zugute.

Bei der symbolischen Spendenübergabe am Donnerstag nahm Frau Diana Schmidt, Leiterin des Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienstes im Landkreis Freudenstadt den Spendenscheck dankbar entgegen. Eine Einrichtung, welche seit dreizehn Jahren Kinder, Jugendliche und ihre Familien auf ihrem schweren Weg begleitet. Rund 30 Ehrenamtliche spenden hier ihre Zeit und Kraft. Finanziert wird die Arbeit zu einem großen Teil aus Spenden.

"So individuell wie die Menschen, so individuell ist unsere Arbeit" betont Frau Schmidt. "Dank solcher Spenden können wir Familien Zeit und Unterstützung bieten die so dringend benötigt wird."

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren