Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF/FDS) Freudenstadt - Polizeipräsidium Pforzheim spendet für den Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst im Landkreis Freudenstadt

Pforzheim/Freudenstadt (ots)

Im Rahmen einer Gemeinschaftsveranstaltung sammelten die Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums für einen guten Zweck. Der Erlös im vierstelligen Bereich kommt dem Malteser Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienst zugute.

Bei der symbolischen Spendenübergabe am Donnerstag nahm Frau Diana Schmidt, Leiterin des Kinder-, Jugend- und Familienhospizdienstes im Landkreis Freudenstadt den Spendenscheck dankbar entgegen. Eine Einrichtung, welche seit dreizehn Jahren Kinder, Jugendliche und ihre Familien auf ihrem schweren Weg begleitet. Rund 30 Ehrenamtliche spenden hier ihre Zeit und Kraft. Finanziert wird die Arbeit zu einem großen Teil aus Spenden.

"So individuell wie die Menschen, so individuell ist unsere Arbeit" betont Frau Schmidt. "Dank solcher Spenden können wir Familien Zeit und Unterstützung bieten die so dringend benötigt wird."

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell