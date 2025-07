Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Menschenrettung bei nächtlichem Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Aurich (ots)

Mehrere parallel ablaufende Brandereignisse haben in der Nacht zu Donnerstag eine Vielzahl von Einsatzkräften in der Auricher Innenstadt gefordert. Um 02:52 Uhr wurde zunächst ein Feuer im Kellerbereich eines Mehrparteienhauses in der Zingelstraße gemeldet. Neben den Feuerwehren Aurich, Haxtum, Sandhorst und Walle sind auch der Rettungsdienst und das Deutsche Rote Kreuz aufgrund der potenziell großen Anzahl verletzter oder betroffener Personen augenblicklich mit einem größeren Aufgebot alarmiert worden. Während erste Feuerwehrkräfte ausrückten, berichtete die Wittmunder Regionalleitstelle bereits von einem zweiten Einsatzort mit brennenden Mülltonnen in der Marktpassage. Nur wenige Minuten später ging eine weitere Notrufmeldung ein, diesmal sollten Müllbehälter in einer Garage an der Graf-Enno-Straße in Flammen stehen.

Oberste Priorität hatte zunächst die Einsatzstelle Zingelstraße, in der sich die Bewohner des betroffenen Gebäudes in akuter Lebensgefahr befanden. Durch das Feuer im Keller drang dichter Rauch in die Treppenräume, welche damit als Fluchtweg ausschieden. Unverzüglich wurde die Drehleiter positioniert, um bereits an den Fenstern wartende Menschen retten zu können. Während der erste Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung vorging, brachten die Feuerwehrleute zudem eine Steckleiter in Stellung. Durch die zielgerichteten Löschmaßnahmen war der Brandherd in Form eines Wäschetrockners schnell eingedämmt worden. Über die Leitern retteten die Einsatzkräfte insgesamt drei Personen aus ihren Wohnungen, die zusammen mit weiteren zwölf evakuierten Hausbewohnern durch den Rettungsdienst gesichtet und versorgt wurden. Atemschutzgeräteträger kontrollierten alle Räumlichkeiten umfassend, ehe ein Überdrucklüfter das Gebäude vom Rauch befreite.

Durch die Leitstelle waren alle anrückenden Einheiten auf die insgesamt drei Einsatzstellen aufgeteilt worden, sodass überall rechtzeitige Hilfe eintraf. So konnten die brennenden Mülltonnen in der Marktpassage durch Kräfte der Feuerwehr Walle abgelöscht werden, während das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Aurich die Lage in der Graf-Enno-Straße zügig unter Kontrolle brachte. In beiden Fällen wurden eine Brandausbreitung gezielt verhindert und weitere Schäden an Gebäuden abgewendet. Das Mehrfamilienhaus in der Zingelstraße musste durch den Energieversorger stromlos geschaltet werden, drei verletzte Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Rundweg 80 Feuerwehrleute waren in dieser Nacht gefordert. Alle Einsatzstellen wurden im Anschluss an Menschenrettung und Brandbekämpfung durch die Polizei übernommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell