Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Röstmaschine geriet in Brand

Bild-Infos

Download

Aurich (ots)

Noch während die letzten Kräfte der Auricher Feuerwehr in den Montagvormittagsstunden vom vorherigen Einsatzort einrückten, übermittelte die Wittmunder Regionalleitstelle eine weitere Notrufmeldung. In einem Gebäudekomplex an der Nürnburger Straße war es zum Brand einer Kaffeeröstmaschine gekommen. Dichter Rauch drang beim Eintreffen der Feuerwehrleute bereits aus dem Betriebsraum im Erdgeschoss, der folglich durch Atemschutzgeräteträger betreten wurde. Offene Flammen stellte der Trupp zunächst nicht fest, durch eine Wärmebildkamera erkannten die Einsatzkräfte aber erhöhte Temperaturwerte innerhalb der bereits abgeschalteten Maschine sowie des angeschlossenen Schornsteins, in den das Feuer zum Teil übergelaufen war.

Als der in Brand geratene Inhalt des Rösters folglich entfernt und die Räumlichkeiten anschließend belüftet worden waren, befreiten die Feuerwehrleute den Schlot unter Anleitung eines Schornsteinfegers von den dorthin vorgedrungenen glimmenden Überresten. Größerer Schaden konnte somit, nicht zuletzt aber auch durch das umsichtige Handeln und schnelles Abschalten der Maschine durch den Betreiber abgewendet werden. Weil der Betriebsraum von zwei Gebäudeseiten aus erreichbar war, zogen die sowohl in der Nürnburger Straße als auch Norderstraße positionierten Einsatzfahrzeuge viele interessierte Blicke der Innenstadtbesucher auf sich, die die Maßnahmen vor Ort aber erfreulicherweise nicht beeinträchtigten. Neben der Feuerwehr Aurich rückte auch das Deutsche Rote Kreuz zur Absicherung der Rettungskräfte an.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell