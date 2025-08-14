PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Erpressung nach Internetkontakt: Polizei warnt vor dem Versenden intimer Fotos und Videos

Freudenstadt (ots)

Opfer der sogenannten "Sextortion"-Masche ist am Mittwoch ein 25-Jähriger aus Freudenstadt geworden.

Zur Konversationen war es zunächst über eine "Dating"-Plattform gekommen als man schließlich zur Unterhaltung auf einen Messengerdienst wechselte. In der Folge sendete der 25-Jährige intime Videos an seine angebliche Gesprächspartnerin. Kurz darauf drohte die Täterschaft mit der Veröffentlichung der Videos im Internet, sollten dieser der Geldforderungen im unteren dreistelligen Bereich nicht nachkommen.

Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sich vor "sexueller Erpressung" schützen:

   - Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.
   - Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in 
     Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.
   - Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und 
     Privatsphäreeinstellungen.
   - Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher 
     Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber. - Stimmen 
     Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.
   - Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich 
     verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.
   - Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren 
     online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder 
     Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor 
     Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt 
     Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit 
     jederzeit filmen kann.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention: www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/2 9831-sextorion-erpressung-mit-nacktbildern

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

  • 13.08.2025 – 16:21

    POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Geräteschuppen gerät in Brand

    Altheim (ots) - Am Mittwochmittag verbrannte ein Mann etwas Holz in einer dafür vorgesehen Stelle auf seinem Gartengrundstück. Als dieses Feuer aus war, verließ er sein Grundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte sich nochmals die Glut und griff auf einen angrenzenden Schuppen über. Dieser geriet in Brand. Ebenso fing ein angrenzender Holzstapel Feuer und ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:05

    POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Betrunken mit dem Auto unterwegs

    Haiterbach (ots) - Am Montag ist in Haiterbach die Trunkenheitsfahrt eines Mannes durch die Polizei beendet worden. Gegen 14:00 Uhr wurde in der Straße "Alten Nagolder Straße" die Kontrolle eines Renaults durchgeführt, nachdem der Fahrer durch seine Fahrweise aufgefallen war. Bei dem Insassen des Fahrzeugs handelte es sich um einen 24-Jährigen, der allem Anschein alkoholisiert war. Ein freiwillig durch den Mann ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 07:50

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunken auf Fahrrad unterwegs

    Dürrmenz (ots) - Absolut fahruntüchtig war Mittwochnachts ein Fahrradfahrer auf der Waldenserstraße in Dürrmenz unterwegs. Eine Polizeistreife vom Polizeirevier Mühlacker wurde gegen 00:30 Uhr auf einen Radfahrer durch dessen auffällige Fahrweise aufmerksam. Der im Anschluss durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 29-Jährige ...

    mehr
