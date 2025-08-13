Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Geräteschuppen gerät in Brand

Altheim (ots)

Am Mittwochmittag verbrannte ein Mann etwas Holz in einer dafür vorgesehen Stelle auf seinem Gartengrundstück. Als dieses Feuer aus war, verließ er sein Grundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte sich nochmals die Glut und griff auf einen angrenzenden Schuppen über. Dieser geriet in Brand. Ebenso fing ein angrenzender Holzstapel Feuer und brannte. Die Feuerwehr war mit sechs Löschfahrzeugen rasch zur Stelle, so dass die Flammen binnen weniger Minuten gelöscht werden konnten. Die Höhe des Schadens lässt sich nicht genau beziffern und wird auf mehrere Hudert Euro geschätzt.

Der aktuelle Waldbrand-Gefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes ist momentan bei Stufe 4 (hohe Gefahr) von 5 eingestuft.

