Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Geräteschuppen gerät in Brand

Altheim (ots)

Am Mittwochmittag verbrannte ein Mann etwas Holz in einer dafür vorgesehen Stelle auf seinem Gartengrundstück. Als dieses Feuer aus war, verließ er sein Grundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte sich nochmals die Glut und griff auf einen angrenzenden Schuppen über. Dieser geriet in Brand. Ebenso fing ein angrenzender Holzstapel Feuer und brannte. Die Feuerwehr war mit sechs Löschfahrzeugen rasch zur Stelle, so dass die Flammen binnen weniger Minuten gelöscht werden konnten. Die Höhe des Schadens lässt sich nicht genau beziffern und wird auf mehrere Hudert Euro geschätzt.

Der aktuelle Waldbrand-Gefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes ist momentan bei Stufe 4 (hohe Gefahr) von 5 eingestuft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
  • 13.08.2025 – 08:05

    POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Betrunken mit dem Auto unterwegs

    Haiterbach (ots) - Am Montag ist in Haiterbach die Trunkenheitsfahrt eines Mannes durch die Polizei beendet worden. Gegen 14:00 Uhr wurde in der Straße "Alten Nagolder Straße" die Kontrolle eines Renaults durchgeführt, nachdem der Fahrer durch seine Fahrweise aufgefallen war. Bei dem Insassen des Fahrzeugs handelte es sich um einen 24-Jährigen, der allem Anschein alkoholisiert war. Ein freiwillig durch den Mann ...

  • 13.08.2025 – 07:50

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunken auf Fahrrad unterwegs

    Dürrmenz (ots) - Absolut fahruntüchtig war Mittwochnachts ein Fahrradfahrer auf der Waldenserstraße in Dürrmenz unterwegs. Eine Polizeistreife vom Polizeirevier Mühlacker wurde gegen 00:30 Uhr auf einen Radfahrer durch dessen auffällige Fahrweise aufmerksam. Der im Anschluss durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 29-Jährige ...

