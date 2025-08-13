PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Haiterbach (ots)

Am Montag ist in Haiterbach die Trunkenheitsfahrt eines Mannes durch die Polizei beendet worden.

Gegen 14:00 Uhr wurde in der Straße "Alten Nagolder Straße" die Kontrolle eines Renaults durchgeführt, nachdem der Fahrer durch seine Fahrweise aufgefallen war. Bei dem Insassen des Fahrzeugs handelte es sich um einen 24-Jährigen, der allem Anschein alkoholisiert war. Ein freiwillig durch den Mann absolvierter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

