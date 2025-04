Polizei Gütersloh

POL-GT: 53-jährige PKW - Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Gütersloh (ots)

Rheda - Wiedenbrück (UK)- Bei einem Verkehrsunfall in Rheda - Wiedenbrück (Ortsteil Rheda) wurde am Montagabend um 17:54 Uhr eine 53-jährige PKW - Fahrerin lebensgefährlich verletzt.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Zur Unfallzeit befuhr eine 19-jährige VW Golf Fahrerin allein im PKW befindlich die Straße "Marburg" in Rheda - Wiedenbrück in Rheda in Fahrtrichtung Oelde. Zur gleichen Zeit befuhr eine 53-jährige Skoda Fahrerin ebenfalls allein im PKW befindlich die Straße "Marburg" in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 19-jährige mit dem VW auf den für den Gegenverkehr bestimmten Teil der Fahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda frontal. Die Fahrerin des Skoda wurde im PKW eingeklemmt und konnte durch eingetroffene Rettungskräfte aus dem PKW befreit werden. Ein Notarzt stellt bei ihr Lebensgefahr fest; sie wurde in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die 19-jährige wurde leicht verletzt. Beide PKW wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 18.000 EUR. Beide PKW wurden durch Abschleppunternehmen geborgen und wurden für weitere Spurensicherungen sichergestellt. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Sicherstellung des Mobiltelefons der 19-jährigen an. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Münster angefordert. Während dieser Unfallaufnahme wurde die Straße "Marburg" bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Gütersloh (05241-869-0) zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell