POL-Pforzheim: (CW) Calw - Jugendliche beschädigen Fahrzeuge - Zeugenhinweise erbeten

Calw (ots)

Am frühen Montagmorgen konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Calw drei Jugendliche festnehmen, welche im Stadtteil Alzenberg bei sieben Pkw die Seitenscheiben zerstörten.

Nach bisherigem Ermittlungstand hatten ein Mädchen und zwei Jungen einen Schraubenzieher genutzt, um, zwischen 04:30 Uhr und 5:15 Uhr, auf die in der Eichertstraße geparkten Fahrzeuge entsprechend einzuwirken. Weiterhin löste ein Beteiligter die Handbremse eines beschädigten Autos, so dass dieses einige Meter weit weg rollte, wobei wohl kein weiterer Schaden entstand.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Tatverdächtigen, wobei zwei noch vor Ort festgenommen werden konnten. Im weiteren Verlauf ermittelten die Polizeibeamten den dritten Beteiligten. Alle drei standen zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen hat der Bezirksdienst des Polizeireviers Calw übernommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-3511 zu melden.

