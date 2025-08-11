Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Kniebis - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Kniebis (ots)

Heute gegen 13:30 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 28 in Höhe Kniebishütte ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen ereignet.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein Ford-Fahrer die Bundesstraße 28 aus Richtung Alexanderschanze kommend in Fahrtrichtung Kniebis. Auf Höhe der Kniebishütte setzte er zum Überholen von zwei vorausfahrenden Lkw an. Beim Überholen des zweiten Lkw kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Audi. Der Fahrer sowie die Beifahrerin des Audi wurden dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 28 war im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt.

Der Führerschein des Ford-Fahrers wurde beschlagnahmt.

