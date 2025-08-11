Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Viel zu schnell unterwegs: Drei Fahrer müssen mit Fahrverboten rechnen

Dornstetten (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Freudenstadt haben am Freitag Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 4775 durchgeführt.

In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr wurden auf Höhe "Am Pfahlberg" 463 Fahrzeuge gemessen. Hiervon boten 33 Grund zur Beanstandung. Einer der Fahrzeugführer wurde mit 161 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Ihm drohen 1 Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldstrafe von rund 500 Euro.

Zur steten Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell