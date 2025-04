Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Veranstaltung Ferienprogramm Stadt Bingen "SOKO Mäuseturm"

Bingen (ots)

Am Vormittag des 23.04.2025 von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr fand die wiederkehrende Veranstaltung der Polizei Bingen in Zusammenarbeit mit der Stadt Bingen im Rahmen des Ferienprogramms statt.

Die Veranstaltung fand im "Grünen Klassenzimmer" im Park des Binger Mäuseturms statt. Es nahmen insgesamt 12 Kinder im gemischten Alter zwischen 6-9 Jahren teil.

Allen Kindern wurden in verschiedenen Teilen der Veranstaltung Rätsel gestellt, die die Kinder mit viel Spaß lösten.

Leider spielte das Wetter nicht ganz so mit, was den beiden engagierten Kolleginnen der Polizei Bingen jedoch nicht die Freude an dieser Veranstaltung nehmen konnte.

Sowohl von Seiten der Polizei als auch von den Kindern wurde die Veranstaltung sehr positiv bewertet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell