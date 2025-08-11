PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Calw (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf der B 296 zur Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer gekommen, wobei beide Beteiligte schwere Verletzungen davontrugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 21-Jahre alter Motorradfahrer, gegen 13:25 Uhr, mit seiner KTM die Bundesstraße 296 von Stammheim in Richtung Deckenpfronn als es ihm offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht möglich war, rechtzeitig zu bremsen, um einem Pkw nicht aufzufahren.

Infolgedessen wich er nach rechts aus und es kam zum Zusammenstoß mit einem vor dem Pkw fahrenden Radfahrer. Beide Zweiradfahrer stürzten im Anschluss zu Boden und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden am Kraftrad wird auf rund 6.000 Euro geschätzt, der Schaden am Fahrrad dürfte sich auf einen geringen Betrag belaufen.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

