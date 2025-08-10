Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Wildberg (Lkr. Calw) - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Wildberg (ots)

Am gestrigen Samstag um 14 Uhr befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Stuttgart die B 463 von Wildberg in Richtung Calw. Kurz vor der Ortschaft Seitzental kam er nach einem Überholvorgang zu weit nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der Kradfahrer stürzte und erlag noch an der Unfallstelle seinen tödlichen Verletzungen. Am Motorrad der Marke Honda entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Die B 463 musste im Bereich der Unfallstelle bis 15 Uhr voll gesperrt werden.

Ingo König

Führungs- und Lagezentrum

