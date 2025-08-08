Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Nach Brand von Fahrzeugen Mann in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Nach dem Brand am Mittwoch von zwei Fahrzeugen und einem Anhänger in der Pforzheimer Oststadt wurde ein Tatverdächtiger festgenommen, welcher sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde am Mittwoch gegen 1 Uhr ein Brand in der Eutinger Straße auf dem Parkplatz "Kohlenbunker" gemeldet. Insgesamt wurden zwei Personenkraftwagen und ein Anhänger Opfer der Flammen. Es wird auf die Pressemeldung vom 6. August 2025, 07:08 Uhr verwiesen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6091148). Im Zuge der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Mann, welcher noch am Tag des Brandes vorläufig festgenommen wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurde der dringend tatverdächtige 41-Jährige am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen des Verdachts der Brandstiftung und bestehender Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte.

Der 41-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim und der Pforzheimer Staatsanwaltschaft, insbesondere auch zu einem möglichen Tatmotiv sowie etwaigen Verbindungen zu anderen Brandfällen in der jüngeren Vergangenheit, dauern weiter an. Der Beschuldigte selbst hat sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Polizeipräsidium Pforzheim

