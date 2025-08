Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei brennende Fahrzeuge und ein Anhänger fordern Einsatzkräfte - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

In der Nacht wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Oststadt gerufen. Zwei Personenkraftwagen und ein Anhänger wurden Opfer der Flammen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde am Mittwoch gegen 1 Uhr ein Brand in der Eutinger Straße auf dem Parkplatz "Kohlenbunker" gemeldet. Die schnell eintreffenden Kräfte der Feuerwehr und Polizei stellten zwei brennende Fahrzeuge und ein Anhänger fest, welche nebeneinander abgestellt waren. Nach derzeitigem Stand ist ein Brandstiftungsdelikt nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim dauern an. Es wird von einem Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Vorfeld oder zu Beginn des Brandausbruchs verdächtige Beobachtungen oder Videoaufnahmen vom Umfeld gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07231/ 186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell