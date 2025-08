Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 463

Pforzheim (ots)

Am Dienstagvormittag ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 463 gekommen. Die Fahrerin eines Personenkraftwagens ist hierbei noch am Unfallort verstorben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr kurz nach 08:30 Uhr eine 65-jährige Mitsubishi-Fahrerin die Bundesstraße 463 aus Pforzheim (Kupferhammer) kommend in Fahrtrichtung Dillweißenstein. In einer leichten Rechtskurve kam der Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die Böschung. Hierbei überschlug sich mutmaßlich das Fahrzeug und kam letztendlich wieder auf der Bundesstraße zum Stehen. Die 65-Jährige musste vor Ort reanimiert werden und verstarb später an der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim dauern an.

Das stark beschädigte Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden und wird voraussichtlich in wenigen Minuten freigegeben.

