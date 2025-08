POL-Pforzheim: (Calw) Dobel - Einbruch in Kindergarten ohne Beute

Remchingen (ots) - Ein 66-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Remchingen am Montagvormittag schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte eine 77-jährige Opel-Fahrerin am Montagvormittag gegen 11 Uhr von einem Parkplatz in der Hauptstraße in Remchingen auf die Straße einfahren. Hierbei übersah die Fahrerin einen bereits ...

