POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Pkw-Fahrer übersieht Kleinkraftrad

Remchingen (ots)

Ein 66-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Remchingen am Montagvormittag schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte eine 77-jährige Opel-Fahrerin am Montagvormittag gegen 11 Uhr von einem Parkplatz in der Hauptstraße in Remchingen auf die Straße einfahren. Hierbei übersah die Fahrerin einen bereits herannahenden und bevorrechtigten Kleinkraftrad-Lenker. Dieser kollidierte in der Folge mit dem Pkw. Durch den Aufprall wurde der 66-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000EUR.

