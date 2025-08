Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Ötisheim (Enzkreis) - Fahndung nach Einbruch in Werkzeugfirma

Ötisheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter gingen am Sonntagabend nach einem Einbruch flüchtig.

Gegen 18 Uhr brachen zwei Männer in ein Gebäude in der Gottlob-Linck-Straße ein. Die beiden verschafften sich Zutritt, in dem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren manipulierten sie zunächst die Überwachungstechnik und stiegen dann ebenfalls gewaltsam in den Lagerraum der Firma ein. Der dadurch entstandene Sachschaden und das genaue Diebesgut sind aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden durch die Hubschrauberstaffel unterstützt, blieben allerdings bislang ohne Erfolg. Eine aufmerksame Bürgerin konnte zwei Personen beobachten, die als mögliche Täter in Betracht kommen. Diese beiden waren etwa 30-35 Jahre alt. Der eine trug einen schwarzen Jogginganzug mit Kapuze und weißen Turnschuhen, der andere einen braunen Jogginganzug mit Kapuze und ebenfalls weißen Turnschuhen. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 96930 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell