POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach - Milchautomat in Kapfenhardt aufgebrochen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Mit mutmaßlich über 2 Promille fuhr ein 54-Jähriger am Samstagabend in Pforzheim nach Hause. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 54-jähriger VW-Fahrer am Samstagabend gegen 23 Uhr in Pforzheim von einer Tankstelle offenbar in betrunkenem Zustand nach Hause. Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde bekannt, dass der 54-Jährige trotz ...

