POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben

Dobel (ots) - Ein mutmaßlich betrunkener VW-Fahrer fuhr am Sonntagmittag eine Frau an und flüchtete danach von der Unfallstelle. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 77-jähriger VW-Fahrer am Sonntagmittag gegen 12 Uhr die Wildbader Straße in Dobel in Fahrtrichtung Stadtmitte. Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern fiel der VW aufgrund seiner auffälligen Fahrweise ...

