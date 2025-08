Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Dobel - Mutmaßlich betrunkener Pkw-Fahrer fährt Frau an und flüchtet

Dobel (ots)

Ein mutmaßlich betrunkener VW-Fahrer fuhr am Sonntagmittag eine Frau an und flüchtete danach von der Unfallstelle.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 77-jähriger VW-Fahrer am Sonntagmittag gegen 12 Uhr die Wildbader Straße in Dobel in Fahrtrichtung Stadtmitte. Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern fiel der VW aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Als eine 83-Jährige die Straße queren wollte, übersah der VW-Fahrer die Frau und kollidierte mit dieser. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Frau musste schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Im weiteren Verlauf konnte der VW-Fahrer durch Polizeibeamte festgestellt werden. Der 77-Jährige musste aufgrund eigener medizinischer Ursachen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung bei dem Unfallverursacher. Dieser musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell