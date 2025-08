POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Fahruntauglich hinter dem Steuer - Polizei behält Führerschein ein

Pforzheim (ots) - Noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag und Samstag in Ispringen in Gartengrundstücke eingebrochen. Zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mindestens fünf Gartenhütten im Gewann "Auf der Sonne" durch unbekannte Täter aufgebrochen und unter anderem E-Bikes sowie ...

