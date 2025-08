Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Gartenhausaufbrüche in Pforzheim - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag und Samstag in Ispringen in Gartengrundstücke eingebrochen.

Zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mindestens fünf Gartenhütten im Gewann "Auf der Sonne" durch unbekannte Täter aufgebrochen und unter anderem E-Bikes sowie Aufsitzrasenmäher entwendet. Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag beziffert.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

