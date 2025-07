Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mülltonne in Brand

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter verursachten am Donnerstag (17.07.2025) gegen 0:15 Uhr den Brand einer Papiermülltonne, welche in einer Bucht neben dem Gehweg nahe der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen stand. Die 1.000-Liter-Tonne sowie eine weitere danebenstehende Mülltonne wurden durch die Flammen zerstört. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem Brand geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0184310/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

