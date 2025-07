Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gaststätte

Belrieth (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 20:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gasthof in der Sportplatzstraße in Belrieth. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und verursachten insgesamt einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Derzeit wird noch geprüft, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen des Einbruchs, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0183489/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

