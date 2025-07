Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Meiningen (ots)

Ein 77-jähriger Autofahrer wollte Mittwochmorgen von der Marienstraße in Meiningen nach links in die Lindenallee abbiegen. Er ließ einen vorfahrtsberechtigen Pkw-Fahrer durchfahren, setze zum Abbiegen an und übersah den hinter dem Pkw fahrenden 55-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde im Rettungswagen behandelt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.250 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell