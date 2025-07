LPI-SHL: Dem Gegenverkehr ausgewichen - Unfallflucht

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitagabend bis Dienstagnachmittag vier Sommerräder vom Gelände eines Autohauses in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld. Die Räder waren an einem Pkw angebracht und haben einen Gesamtwert von etwa 3.600 Euro. An dazugehörigen Winterreifen verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der ...

