POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Gartengrundstück in Brand gesetzt

Engelsbrand (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde am Samstagabend ein Gartengrundstück in Engelsbrand in Brand gesetzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde am Samstagabend gegen 23:45 Uhr ein Gartengrundstück außerhalb von Grunbach, Engelsbrand in Brand gesetzt. Die genauen Tatumstände und Ursache für das Feuer sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bislang wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Ein Teil des Geländes stand in Vollbrand. Eine Ausbreitung auf angrenzende Gelände konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Auf dem Gartengrundstück lagerten verschiedene Gerätschaften, Werkzeuge sowie Holzvorräte. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 20.000EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07231/186-4444 zu melden.

