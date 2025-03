Polizei Essen

POL-E: Essen: 56-jährige Citroen-Fahrerin kollidiert mit unbekannter Radfahrerin - Unfallbeteiligte gesucht

Essen (ots)

45276 E.-Steele:

Am Donnerstagmorgen (13. März) stieß die 56-jährige Fahrerin eines Citroen C3 an der Henglerstraße mit einer unbekannten Fahrradfahrerin zusammen, die sich danach vom Unfallort entfernte. Die Polizei sucht die wahrscheinlich verletzte Radfahrerin.

Gegen 10:10 Uhr war die 56-Jährige mit ihrem Citroen C3 auf der Henglerstraße in Fahrtrichtung Bochumer Landstraße unterwegs. Als die Essenerin rechts auf die Kurt-Schumacher-Brücke abbiegen wollte, fuhr unvermittelt eine Radfahrerin auf den dortigen Überweg. Die PKW-Fahrerin bremste und berührte das Fahrrad, so dass die Radlerin stürzte. Die 56-Jährige stieg aus und kümmerte sich um die Unbekannte. Diese gab jedoch an, keine Zeit zu haben, stieg wieder auf ihr Rad und fuhr davon.

Nun sucht die Polizei die Unfallbeteiligte. Es soll sich um eine etwa 60-jährige Frau mit kurzen, weißen, lockigen Haaren handeln. Sie ist ca. 1,65 m groß, schlank und trug rote Fahrradkleidung. Wahrscheinlich hat die Fahrradfahrerin sich bei dem Unfall verletzt.

Wenn Sie Hinweise zu der Unfallbeteiligten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

