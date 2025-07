Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Von der Unfallstelle geflüchtet

Am Dienstag fuhr der Unfallverursacher in Ulm weiter.

Ulm (ots)

Kurz vor 10 Uhr fuhr der 58-Jährige mit seinem Ford Kuga in der Zinglerstraße in stadteinwärtige Richtung. Er ordnete sich auf dem Fahrstreifen in Richtung Neue Straße ein. Gleichtzeitg bog ein unbekannter Autofahrer vom Adolph-Kolping-Platz in die Zinglerstraße ein. Dabei streifte der Fahrer des Ford Transit den Ford Kuga. Der 58-Jährige machte den Unbekannten auf den Unfall aufmerksam. Der Ford Transit Fahrer fuhr jedoch weiter. Am Ford Kuga entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der 58-Jährige und seine Beifahrerin merkten sich das Kennzeichen und dessen Fahrer. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

