Am Montag oder Dienstag rissen Unbekannte in Biberach mehrere Leitpfosten heraus und entfernten Verkehrszeichen an einem Baustellenbereich.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Vandalen in der Nacht zum Dienstag unterwegs. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr hatten die Unbekannten auf der Straße zwischen Biberach und Rißegg mindestens acht Leitpfosten vom Straßenrand herausgerissen. Die Orientierungshilfen, die üblicherweise auf gerader Stecke im Abstand von 50 Metern aufgestellt sind, hatten die Vandalen in den angrenzenden Grünstreifen geworfen. Drei weitere Leitpfosten, die auf den Schutzplanken montiert waren, wurden entweder abgerissen oder umgeknickt. In derselben Nacht wurden in einem Baustellenbereich in der Rißegger Steige mehrere Verkehrszeichen mitgenommen. Die Verkehrszeichen dienten dort als Absicherung der Gefahrenstelle. Bislang konnten die Verkehrseinrichtungen nicht aufgefunden werden. Aufgrund des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs geht die Polizei von ein und denselben Tätern aus. Nun ermittelt die Polizei wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln und Diebstahl. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Biberach unter der Tel. 07351/4470 entgegen.

