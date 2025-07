Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Rotlicht missachtet

Am Dienstag fuhr eine Autofahrerin in Biberach bei Rot über die Ampel und verursachte einen Unfall.

Ulm (ots)

Um 15.30 Uhr war ein 77-jähriger mit seinem BMW in der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Memminger Straße musste er an der roten Ampel anhalten. Als die auf Grün umschaltete, bog der Fahrer des BMW nach links in Richtung Jordanei ab. Zeitgleich fuhr eine 75-Jährige mit ihrem Opel in der Memminger Straße stadteinwärts. Dabei hatte sie wohl nicht auf das Rotlicht geachtet und stieß mit ihrem Opel in die linke Seite des abbiegenden BMW. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro, den am Opel auf rund 8.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße einseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Biberach war vor Ort. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und banden auslaufende Betriebsstoffe.

