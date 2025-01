POL-PDLD: Körperverletzung nach Schlichtungsversuch

Herxheim (ots) - In der gestrigen Nacht kam es gegen 00:00 Uhr in der Offenbacher Straße in Herxheim zu einem Brand eines dort geparkten Autos. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Das Fahrzeug wurde dennoch sichergestellt und die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. An dem Fahrzeug entstand ein ...

