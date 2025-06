POL-PDLU: Körperverletzung

Speyer (ots) - In der Zeit von 18.06.2025 18:00 Uhr bis zum 20.06.2025 06:40Uhr drangen unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Straße "Im Erlich" ein. Hierbei wurden durch die Täter Wertgegenstände sowie Bargeld entwendet. Durch die Tat entstand ein hoher Sachschaden im fünfstelligem Bereich. Personen, die Hinweise zur Tat geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Speyer ...

mehr